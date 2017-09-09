Москва, 9 сентября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу и замглавы управы района Ново-Переделкино «за грубейшие нарушения». Об этом сам градоначальник сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Увольнение

«За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы, — написал Собянин. — Документы в понедельник (11 сентября) передадим в прокуратуру».

Собянин также добавил, что заменены все председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в районе Ново-Переделкино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования, 10 сентября, по всей РФ пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня.

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