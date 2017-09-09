Суздаль, Владимирская область, 9 сентября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. В перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления предусмотрено проведение конкурсов среди малых городов и исторических поселений по отбору наиболее эффективных проектов по вовлечению жителей в деятельность по благоустройству территорий. Победители конкурса получат государственную поддержку (гранты) из федерального бюджета.

Suzdal traveler Суздаль

Комментируя перечень поручений, глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров отметил, насколько важен тот факт, что Президент РФ обратил внимание на дополнительные механизмы поддержки и развития исторических поселений и других муниципальных образований, на территории которых расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность.

«Для нашего города это прорыв — попасть в перечень поручений президента со специальной основой — «малые исторические города и исторические поселения». Два пункта поручений касаются именно таких городов, как Суздаль, — рассказал Сергей Сахаров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — В текущем году по программе создания комфортной городской среды город Суздаль получил денежные средства для восстановления двух больших городских территорий — территории многоквартирных домов и общественной территории парка им. 950-летия. Сумма было небольшой — 6 миллионов рублей. Уверен, что в следующем году по перечню поручений, коль уж мы выделены в отдельную категорию исторических поселений, эта сумма будет значительно больше. И самое главное, что радует, что президент обратил внимание на дополнительные механизмы поддержки и развития исторических поселений и других муниципальных образований, на территории которых расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность. Это очень важно».

По словам главы администрации города, суть самого вопроса состоит в том, что в малые туристические города приезжает в течение года гораздо больше туристов, чем в большие нетуристические города относительно численности населения.

«И инженерная инфраструктура, и коммунальные службы испытывают большие перегрузки в летний период и в сезонные мероприятия, — отметил Сергей Сахаров, — Например, в субботу, 9 сентября, в городе Суздале проходит праздник, «День медовухи». И к на приехало более четырех тысяч человек на 10 тысяч проживающих. А бывают такие праздники, когда население города вырастает в три раза, то есть на 10 тысяч жителей к нам приезжает порядка 20 тысяч туристов. Можете представить себе Москву, если на 12 миллионов жителей единовременно приедут 24 миллиона туристов. Что будет с Москвой? А город Суздаль с такими нагрузками пока справляется. Но с каждым годом все тяжелее и тяжелее».

«По сути, на примере Суздаля видно, что за счет налогов 10 тысяч жителей содержится дорожная сеть и инфраструктура для более чем полутора миллионов людей, которые посещают Суздаль на протяжении всего года», — подчеркнул глава администрации города Суздаля.

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