Киев, 9 сентября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Украина готовит «немало неожиданностей» для Российской Федерации на 72-й Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Украинский дипломат не стал говорить, в чем заключается «сюрприз», «чтобы не раскрывать все карты заранее».

«Но они (российская сторона) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей, — сказал Ельченко. — Могу только сказать, что это множество вопросов».

Постоянный представитель Украины в ООН отметил, что Генассамблея имеет 6 главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации «и в каждой из них можно найти много моментов».

Напомним, 9 сентября заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер» заявил, что власти Украины передали в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций свой проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе.

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