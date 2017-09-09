Киев пообещал Москве «немало неожиданностей» на Генассамблее ООН
Киев, 9 сентября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Украина готовит «немало неожиданностей» для Российской Федерации на 72-й Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ».
Украинский дипломат не стал говорить, в чем заключается «сюрприз», «чтобы не раскрывать все карты заранее».
«Но они (российская сторона) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей, — сказал Ельченко. — Могу только сказать, что это множество вопросов».
Постоянный представитель Украины в ООН отметил, что Генассамблея имеет 6 главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации «и в каждой из них можно найти много моментов».
Напомним, 9 сентября заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер» заявил, что власти Украины передали в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций свой проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе.
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