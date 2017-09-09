Киев, 9 сентября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Глушилки Службы безопасности Украины, которые стоят на линии фронта с ДНР и ЛНР для препятствования распространения сигнала российских и республиканских телеканалов, больше не работают. Об этом сегодня, 9 сентября, в эфире украинского телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной Рады Юрий Кармазин.

Daniel Christensen Телевизионная антенна

По его словам, отключение произвели сотрудники «Донецкоблэнерго», входящее в холдинг ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. При этом экс-депутат возмущается, что никакой реакции от главы СБУ и политического руководства Украины не последовало.

«Вы будете удивлены — я встречаюсь с работниками Службы безопасности, они мне рассказывают, что отключили свет и питание для глушилок, которые глушат пять каналов ДНР и ЛНР, так называемых террористических организаций. Происходят страшные вещи. И всё это, оказывается, можно… Очевидно, не знает об этом господин президент, не знает об этом глава СБУ, что такие вещи происходят в Украине», — заявил Кармазин.

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Стоит отметить, что Донецкая Народная Республика наладила трансляцию республиканских и российских телеканалов в нескольких областях Украины. На Украину с территории ДНР идет трансляция 10 телеканалов.

«Это наши республиканские и шесть российских. Мы провели замеры, уже были тестовые включения, мы запускались на разные частоты. Нас ловят в Изюме, Днепропетровске, Волновахе, Мариуполе и других городах», — рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко.

По словам министра, для осуществления трансляции были запущены две радиостанции общей стоимостью 33 миллиона рублей.

ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) — энергетическое подразделение System Capital Management, которое представляет собой вертикальную интеграцию предприятий, создающих производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и дистрибуции электроэнергии. Предприятия ДТЭК и Корпоративный центр, на которых работают около 118 тыс. человек, находятся на подконтрольных Украине территориях ДНР и ЛНР, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, Киеве, а также в Крыму и Ростовской области Российской Федерации.