Луганск, 9 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Украинская власть не публикует приказы ВСУ о прекращении огня и о мерах по обеспечению «режима тишины», несмотря на достигнутые договоренности об обязательной публичности и прозрачности данных действий. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, заместитель председателя Народного совета Владислав Дейнего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

Он отметил, что на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе участники диалога анализировали ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

«Здесь динамика, в некоторой степени, положительная — Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обратила внимание на уменьшение количества нарушений, тем не менее вопрос остается актуальным, и необходимо работать над обеспечением выполнения взятых обязательств. Но вот здесь опять-таки возникает интересная ситуация. С самого начала обсуждался вопрос публичности этого процесса. Стороны должны были опубликовать приказы о прекращении огня, о мерах по обеспечению этого прекращения огня, и о мерах, которые должны способствовать эффективному мониторингу СММ ОБСЕ этой ситуации. В частности, о категорическом запрете препятствовать СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг. Мало того, на видеоконференции, которая проходила 31 августа, господин Хуг, заместитель главы (СММ) ОБСЕ, категорически настаивал на том, что этот процесс должен быть публичным, прозрачным, все документы должны публиковаться, вплоть до опубликования тех конкретных шагов по применению мер воздействия к нарушителям режима прекращения огня, не говоря уже о публичности самих шагов», — рассказал Дейнего.

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Представитель парламента ЛНР в очередной раз заявил о недоговороспособности украинской власти.

«И мы, и Донецкая Народная Республика опубликовали эти приказы. После того, как мы их опубликовали, Украина начинает рассказывать о том, что, дескать, «мы такую возможность обсуждали, но мы ни до чего не договорились», и поэтому публиковать такие приказы Украина не собирается. Вот еще один яркий штрих к подходу Украины к договоренностям, к обязательствам. Украина — максимум, что она сделала, — проинформировала о том, что приказы доведены до личного состава. Ну, было бы странно, если бы приказ издали, а личному составу его даже не показали. Кто тогда будет выполнять решение о прекращении огня, если личный состав об этом не знает?» — добавил переговорщик.

Также Киев отказывается от компромиссного варианта разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

«На сегодня даже нет запланированной перспективной даты разведения сил и средств. К сожалению, этот компромиссный вариант, который сейчас обсуждается, он блокируется опять-таки Украиной. Мы представили свои предложения с конкретными картами, с конкретными координатами. Украинская сторона оказалась не готова обсуждать. На встрече участников Контактной группы и ее подгрупп в Минске руководитель СММ ОБСЕ господин Эртугрул Апакан четко завил, что последнее зафиксированное в отчетах ОБСЕ нарушение «режима тишины» в районе разведения Станицы Луганской было отмечено 22 августа. Украина, к сожалению, иногда предпринимает стрельбу со своей стороны, чтобы потом сказать: «там стреляют — нельзя разводить». Да, они действительно так делают, но чаще они просто придумывают эти обстрелы», — рассказал полномочный представитель ЛНР.

Кроме того, координатор политической подгруппы Контактной группы Пьер Морель нелестно отозвался о представителях Украины, которые уже два года не желают письменно зафиксировать свою позицию на переговорах по важнейшим вопросам урегулирования ситуации в Донбассе.

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"На этот раз, докладывая ситуацию на заседании Контактной группы, господин Морель — координатор рабочей группы по политическим вопросам от ОБСЕ не сдержался и дал достаточно резкую эмоциональную отрицательную оценку действий Украины. Прежде всего, Морель сказал о том, что в течение года Украина никоим образом не представила свою позицию по тем вопросам, которые включены в повестку дня политической группы. Объективности ради стоит отметить, что это длилось не год, а без малого два года. В конце 2015 года в последний раз эта группа увидела некий документ от украинской стороны, в котором была изложена позиция. Однако, как потом оказалось, представитель Украины в группе, в конце концов, заявил, что это его личная позиция и ничего общего с официальной позицией Украины этот документ не имеет. Координатор системно уже 70 встреч пытается добиться от Украины, чтобы они высказали хоть в какой-то форме свою позицию, и этого в течение 70 встреч нет», — сказал Дейнего.

Представитель республики отметил, что бездействие со стороны Украины заводит в тупик процесс предоставления Украиной особого статуса ЛНР и ДНР.