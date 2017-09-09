Рим, 9 сентября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Министр экономики Италии Пьер Карло Падоан подписал совместное политическое заявление с коллегами из Германии, Франции и Испании в поддержку инициативы по налогообложению предприятий в цифровой экономике.

Налоги

Казначейство Италии, как передает Il Corriere della Sera, сообщает, что четыре министра финансов крупнейших стран еврозоны намерены представить налоговую инициативу в области интернет-экономики на следующем неофициальном заседании Ecofin, которое запланировано на 15−16 сентября в Таллине.

Самое заявление было направлено министру финансов Эстонии Тоомасу Тынисте (как министру государства, председательствующего в ЕС), а также европейскому комиссару Пьеру Московиси. Инициатива, по словам министерства, «направлена на напоминание компаниям, осуществляющим экономическую деятельность в Европе без адекватного уровня налогообложения, что они ставят под угрозу принципы налогообложения, экономической и социальной устойчивости модели континента «.

Решение проблем цифровой экономики ведет к «изменение концепции постоянного представительства». Согласно этому подходу, «даже без физического присутствия» компания со «значительным присутствием в цифровом пространстве» в странах, где она работает, должна принять «виртуальное место жительства», которое заставило бы ее соблюдать нормы налогообложения. Под такими компаниями подразумеваются, прежде всего, платформы Facebook, Booking.com и Airbnb.

Крупные интернет-компании не раз обвинялись в ЕС за использование сложных механизмов для уклонения от уплаты полной суммы налога. Одним из таких способов является регистрация офисов в странах с низкими ставками налогов.