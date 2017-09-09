Екатеринбург, 9 сентября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. По последним данным, в результате инцидента погибли 8 человек. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

66.mchs.gov.ru На месте ДТП

«Столкнулись 3 автомашины, включая грузовик, — уточнил источник. — По предварительным данным, пострадали 10 человек: 8 из них погибли, 2 человека доставлены в больницу Екатеринбурга».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.