Севастополь, 9 сентября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда будут выделены 800 млн рублей для строительства дорого в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

ru.torange.biz Строительство дороги

«Выделить в 2017 г. из резервного фонда президента РФ 800 млн рублей Минтрансу России для дорожного строительства в г. Севастополе», — говорится в тексте документа.

Кроме того, Путин поручил Минтрансу РФ обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств, а также представить в администрацию президента РФ отчет о расходовании.

Читайте также: Севастополю готовят транспортную революцию

Читайте также: Туристам на заметку: покидать Симферополь придётся в обход