Чебоксары, 10 сентября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 10 сентября, в рамках единого дня голосования проходят дополнительные выборы в Госсовет республики и местные депутатские собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvash.izbirkom.ru Эмблема ЦИК Чувашии

Один освободившийся мандат будет замещён в Госсовете Чувашии. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше проходят дополнительные выборы депутатов городских собраний. В семи муниципалитетах начались дополнительные выборы в районные собрания депутатов. По итогам голосования также будут замещены мандаты в 45 депутатских собраниях городских и сельских поселений.

Дополнительные выборы депутата Госсовета Чувашии проходят по Центральному одномандатному избирательному округу №17. Данный округ включает в себя часть улиц Ленинского и Московского района Чебоксар, здесь насчитывается порядка 40 тыс. избирателей. В выборах будут задействованы 23 избирательных участка. На вакантное депутатское кресло претендуют пять кандидатов.

В столице Чувашии изберут депутата Чебоксарского городского собрания по одномандатному избирательному округу №7. Голосование будет проходить на восьми избирательных участках. Число зарегистрированных избирателей по данному округу превышает 18 тыс. человек. На мандат претендуют шесть кандидатов.

В Комсомольском районе пройдёт местный референдум по преобразованию деревни Урмаева в село. Отметим, в деревне проживают более 3,2 тыс. жителей.

Республиканские власти отмечают, что на избирательных участках будет организована выездная торговля, пройдут культурно-спортивные мероприятия, выступят творческие коллективы.