«Манчестер Сити» уничтожил «Ливерпуль» — 5:0
Лондон, 9 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. 9 сентября на стадионе «Этихад» между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» был разыгран матч 4-го тура АПЛ. Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.
На 24-й минуте аргентинский форвард Серхио Агуэро открыл счет после проникающего паса Кевина де Брёйне — 1:0.
В конце тайма форвард сборной Бразилии Габриель Жезус удвоил преимущество хозяев ударом головы после навеса Кевина де Брёйне — 2:0.
В начале второго тайма Жезус оформил дубль ударом в пустые ворота после ассиста Серхио Агуэро — 3:0.
На 78-й минуте немецкий вингер Лерой Сане отметился голом после ассиста Бенджамина Менди — 4:0.
В конце матча Сане оформил дубль и установил окончательный счет в матче — 5:0.
Статистика матча («Манчестер Сити«/»Ливерпуль»)
Удары 14/5
Удары в створ 11/3
Владение 65%/35%
Фолы 10/9
«Манчестер Сити» идет на первом месте с 10-ю очками. «Ливерпуль» опустился на 5-ю строчку с 7-ю очками.
Составы на матч:
«Манчестер Сити»: Мораес, Данило, Стоунс, Отаменди, Уокер, де Брёйне, Сильва, Менди, Фернандиньо, Агуэро, Жезус.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Морено, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джан, Фирмино, Салах, Мане.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Предупреждения: Отаменди — 6, Александер-Арнольд — 19, Фернандиньо — 28, Джан — 80.
Удаления: Мане — 37.
Голы: Агуэро 24 — 1:0, Жезус 45 — 2:0, Жезус 53 — 3:0, Сане 78 — 4:0, Сане 90 — 5:0.