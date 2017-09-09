Лондон, 9 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. 9 сентября на стадионе «Этихад» между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» был разыгран матч 4-го тура АПЛ. Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 24-й минуте аргентинский форвард Серхио Агуэро открыл счет после проникающего паса Кевина де Брёйне — 1:0.

В конце тайма форвард сборной Бразилии Габриель Жезус удвоил преимущество хозяев ударом головы после навеса Кевина де Брёйне — 2:0.

В начале второго тайма Жезус оформил дубль ударом в пустые ворота после ассиста Серхио Агуэро — 3:0.

На 78-й минуте немецкий вингер Лерой Сане отметился голом после ассиста Бенджамина Менди — 4:0.

В конце матча Сане оформил дубль и установил окончательный счет в матче — 5:0.

Статистика матча («Манчестер Сити«/»Ливерпуль»)

Удары 14/5

Удары в створ 11/3

Владение 65%/35%

Фолы 10/9

«Манчестер Сити» идет на первом месте с 10-ю очками. «Ливерпуль» опустился на 5-ю строчку с 7-ю очками.

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Данило, Стоунс, Отаменди, Уокер, де Брёйне, Сильва, Менди, Фернандиньо, Агуэро, Жезус.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Морено, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джан, Фирмино, Салах, Мане.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Отаменди — 6, Александер-Арнольд — 19, Фернандиньо — 28, Джан — 80.

Удаления: Мане — 37.

Голы: Агуэро 24 — 1:0, Жезус 45 — 2:0, Жезус 53 — 3:0, Сане 78 — 4:0, Сане 90 — 5:0.