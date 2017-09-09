Москва, 9 сентября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Российская Федерация готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от урагана «Ирма» странам Карибского бассейна. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Последствия урагана

«Тем странам, которые пострадали от удара «Ирмы», наши спасатели (…) и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации», — сказал глава ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Ирма», который обрушился на острова в Карибском море 6 сентября, признан самым мощным в Атлантике за последние 10 лет.

В связи с приближением урагана президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на Виргинских островах и в штатах Флорида и Джорджия.

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