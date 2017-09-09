Москва, 9 сентября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Неизвестный похитил автомобиль стоимостью более 6 млн рублей на востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Tokumeigakarinoaoshima Автомобиль Lexus LX 570

Инцидент произошел по адресу: ул. Суздальская, д. 12а.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю автомашины Lexus LX 570 и скрылся, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил около 6,2 млн рублей».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется поиск злоумышленника.