В Москве угнали иномарку стоимостью более 6 млн рублей
Москва, 9 сентября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Неизвестный похитил автомобиль стоимостью более 6 млн рублей на востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
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Автомобиль Lexus LX 570
Инцидент произошел по адресу: ул. Суздальская, д. 12а.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю автомашины Lexus LX 570 и скрылся, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил около 6,2 млн рублей».
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ведется поиск злоумышленника.