Нижневартовск, Югра, 9 сентября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Югре следователи назвали две возможные версии столкновения грузовика с поездом «Адлер — Нижневартовск». Одна из версий гласит, что водитель уснул за рулём, а согласно второй, у автомашины не сработала тормозная система.

86.mchs.gov.ru На месте столкновения

Пассажиры возвращались в Нижневартовск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. В город срочно выехали губернатор Югры Наталья Комарова, её заместитель Всеволод Кольцов и директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В больнице находятся 12 человек, их фамилии опубликованы на сайте мэрии Нижневартовска. Один из пострадавших проживает в Томске, а ещё один — в городе Радужном.

Ещё трое отпущены по домам.

Водитель находится в больнице, его состояние тяжёлое. Силовики проводят проверки. В городе под руководством мэра Василия Тихонова создан оперативный штаб.

Напомним, ДТП случилось утром 9 сентября. Грузовик на переезде по касательной задел поезд.