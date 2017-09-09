Агридженто, Италия, 9 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Прокуратура города Агридженто заявила об окончании расследования кораблекрушения в нескольких милях от острова Лампедуза, тогда, 4 года назад, в Средиземном море погибли 336 человек.

U.S. Navy Беженцы в Средиземном море

В канун четвертой годовщины трагедии стали известны новые подробности кораблекрушения. По делу проходят семь обвиняемых, трое итальянцев и четыре африканца — члены экипажа рыболовного судна Aristeus, который не оказал помощь «пассажирам дрейфующей лодки мигрантов в состоянии повышенной опасности», а также не подал сигнал бедствия и не предупредил власти о лодке с беженцами. В тот момент в лодке находились520 человек.

Несколькими минутами позже, чтобы привлечь внимание кого-то, контрабандист у руля с беженцами зажег тряпку с бензином, что вызывало панику среди мигрантов и последующее опрокидывание лодки. В тот момент рыболовное судно Aristeus не вмешалось: экипажу грозит тюремное заключение сроком от 6 месяцев до трех лет по статье «неоказание первой помощи лицам, находящимся в опасной для жизни ситуации». Следователи подчеркивают, что если бы экипаж рыболовного судна подал сигнал бедствие сразу же, как заметил мигрантов, и оказал первую помощь, многих жертв можно было бы избежать.

Сам контрабандист злополучного судна, 36-летний гражданин Туниса, был осужден на восемнадцать лет лишения свободы и уплату штрафа в размере 10 миллионов евро 1 июля 2015 года, его обвинили в поощрении нелегальной иммиграции, кораблекрушении и убийстве.

3 октября на острове Лампедуза пройдет День памяти погибших в море беженцев. В памятных мероприятиях примет участие министр образования Валерия Федели и президент сената Пьеро Грассо.