Мадрид, 9 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 9 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между командами «Реал» и «Леванте» был разыгран матч 3-го тура испанской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В дебете матча испанский форвард Иви Лопес открыл счет после ассиста Ивана — 0:1.

На 36-й минуте вингер сборной Испании Лукас Васкес сравнял счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:1.

Статистика матча («Реал"/"Леванте»)

Удары 16/3

Удары в створ 10/2

Владение 63%/37%

Фолы 7/13

На данный момент «Реал» и «Леванте» делят 4-ю строчку, имея по 5 очков после 3-х туров.

Составы на матч:

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Рамос, Начо, Эрнандес, Кроос, Марсело, Васкес, Льоренте, Асенсио, Бензема.

«Леванте»: Рауль, Иван, Аранда, Чема, Постиго, Робер, Лерма, Лопес, Джейсон, Кампанья, Алегрия.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Предупреждения: Лерма — 45, Алегрия — 47, Рамос — 55, Боатенгн — 60, Карвахаль — 66.

Удаления: Марсело — 81.

Голы: Лопес 12 — 0:1, Васкес 36 — 1:1.