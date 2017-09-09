Санкт-Петербург, 9 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 9 сентября между командами «Тосно» и «Анжи» был разыгран матч 9-го тура РФПЛ. Матч завершился результативной ничей 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В дебюте матча Евгений Марков открыл счет после ассиста Антона Заболотного — 1:0.

Через 13 минут Александр Прудников сравнял счет точным ударом в ближний угол после прострела Ивана Маркелова — 1:1.

На 25-й минуте Олег Данченко вывел гостей вперед техничным ударом из-за пределов штарфной в дальнюю «шестерку» — 1:2.

На 63-й минуте Вагиз Галиулин сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Тосно"/"Анжи»)

Удары 17/5

Удары в створ 8/4

Владение 52%/48%

Фолы 8/11

«Тосно» идет на 12-м месте с 8-ю очками. «Анжи» поднялся на 14-ю позицию, набрав 7 очков.

Составы на матч:

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Шахов, Дугалич, Чернов, Палиенко, Марков, Галиулин, Полетанович, Казаев, Заболотный.

«Анжи»: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Данченко, Тетрашвили, Кацаев, Афонин, Маркелов, Прудников.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Полетанович — 81.

Голы: Марков 5 — 1:0, Прудников 18 — 1:1, Данченко 25 — 1:2, Галиулин 63 — 2:2.