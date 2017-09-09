«Тосно» и «Анжи» не смогли определить победителя
Санкт-Петербург, 9 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 9 сентября между командами «Тосно» и «Анжи» был разыгран матч 9-го тура РФПЛ. Матч завершился результативной ничей 2:2.
В дебюте матча Евгений Марков открыл счет после ассиста Антона Заболотного — 1:0.
Через 13 минут Александр Прудников сравнял счет точным ударом в ближний угол после прострела Ивана Маркелова — 1:1.
На 25-й минуте Олег Данченко вывел гостей вперед техничным ударом из-за пределов штарфной в дальнюю «шестерку» — 1:2.
На 63-й минуте Вагиз Галиулин сравнял счет — 2:2.
Статистика матча («Тосно"/"Анжи»)
Удары 17/5
Удары в створ 8/4
Владение 52%/48%
Фолы 8/11
«Тосно» идет на 12-м месте с 8-ю очками. «Анжи» поднялся на 14-ю позицию, набрав 7 очков.
Составы на матч:
«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Шахов, Дугалич, Чернов, Палиенко, Марков, Галиулин, Полетанович, Казаев, Заболотный.
«Анжи»: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Данченко, Тетрашвили, Кацаев, Афонин, Маркелов, Прудников.
Главный арбитр матча: Алексей Еськов.
Предупреждения: Полетанович — 81.
Голы: Марков 5 — 1:0, Прудников 18 — 1:1, Данченко 25 — 1:2, Галиулин 63 — 2:2.