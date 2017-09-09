Донецк, 9 сентября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает следить за ценами на продовольствие и услуги в ДНР. Предлагаем обзор текущей недели.

Mcxdnr.ru Торговля продуктами в Донецке

Начало осени, щедрое на дыни, арбузы, виноград, другие сезонные фрукты и овощи, вступило в свои права. Цены, если сравнить со стоимостью других товаров, доступны даже пенсионерам с минимальными доходами. По-прежнему в супермаркетах продаются арбузы, выращенные в республике, по цене 6 рублей за килограмм. Средний арбуз тянет килограмма на три, что по карману любому покупателю. Но в специализированных овощных магазинах можно увидеть и шикарные арбузы, привезенные из юга России по цене 13 — 17 рублей за килограмм. Дыни идут в основном по 35 — 50 рублей и выше.

Последнюю неделю ощутимо подешевел виноград. 50−60 рублей за килограмм — реальная цена на вполне приемлемые сорта. Но некоторые дончане предпочитают покупать, как говорят в народе, у бабушек.

Если до войны стихийная торговля в Донецке преследовалась, то теперь люди, которые вырастили фрукты или овощи на своем дачном участке, могут свободно их продать. Обычно такие небольшие стихийные рынки размещаются в людных местах, как правило, на остановках общественного транспорта.

Сейчас тут особенно много поздних слив, начиная от мелкой «венгерки» и заканчивая крупными и сочными плодами. Цена от 25 до 40 рублей за килограмм. Но можно и поторговаться или получить «с походом».

Если говорить об овощах, то цена на них или стабильна, или немного поднялась. Все-таки лето осталось позади. Например, на помидоры, сезон которых уже заканчивается, цена от 29 рублей и выше. Средняя — 40−50 рублей за килограмм. Кто не успел законсервировать, тот опоздал.

Приводим также средние цены на сегодня в Донецке за килограмм веса на другие овощи: картофель — 17 — 20 рублей и выше, огурцы — от 44 рублей, баклажаны — 32 рубля, лук — 19 рублей (очень мелкий по 11 рублей), морковь — 27 рублей, капуста — 11 рублей, свекла — 12 рублей, сладкий перец — 40 рублей. По сравнению с зимне-весенним периодом подешевели бананы — 65 рублей за килограмм.

Цены на мясо не изменились за прошедшую неделю. Приведем лишь несколько примеров (за килограмм веса): свиное ребро — 225 — 235 рублей, мякоть свинины — от 268 рублей до 299, сало — от 92 рублей, печень куриная — 166 рублей, куриный фарш — 165 рублей, куры — от 110 до 119 рублей.

В донецких супермаркетах большой выбор колбас. Но покупатели отдают предпочтение колбасам, сарделькам и сосискам, сделанным в ДНР. Они дешевле, а качество вполне приемлемое. Вот лишь несколько примеров: колбаса куриная — 229 рублей, «Полтавская» — 383 рубля, «Венская салями» — 420 рублей, «Домашняя фирменная» — — 431 рубль, «Сервелат» — 348 рублей, «Дворянская» — 399 рублей, «Юзовский деликатес» — 741 рубль.

Молоко в магазинах продается от 39−40 рублей за литр и выше. Цена на кефир примерно такая же.

На все остальные продукты питания цена осталась в пределах прошлой недели.

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Стабильная цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб — 17 рублей, батоны от 12 до 16 рублей. Хлеб «Бородинский» — 17 рублей. Очень много выпечки. Дончане отмечают, что ее гораздо больше, чем до войны, цена приемлемая.