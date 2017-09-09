Тбилиси, 9 сентября, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Бывший спикер парламента Грузии, ныне лидер основанного им же несколько месяцев назад «Движения строительства» Давид Усупашвили считает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили авантюристом евразийского масштаба, а единственной целью его действий называет удовлетворение собственных политических интересов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Так Усупашвили прокомментировал грузинским журналистам информации о планируемом Саакашвили возвращении на Украину. Как известно, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области собирается пересечь польско-украинскую границу 10 сентября и утверждает, что никто помешать в этом ему не сможет.

«Существуют авантюристы сельского, городского, регионального масштаба, а Саакашвили — политический авантюрист евразийского масштаба, единственной целью которого является удовлетворение собственных интересов. Из-за этого он довел Грузию до пропасти, потом переехал на Украину, и сейчас, как видно из его действий, готов довести до пропасти и эту страну. Я не удивлюсь, если следующей его остановкой будет Африка, и там он так же убедительно будет говорить, как любит африканский народ, так как сам является потомком дманисских Зезвы и Мзии (находка грузинских археологов в райцентре Дманиси — черепа первобытных людей, названные грузинскими именами Зезва и Мзия, которые считаются «первыми европейцами»), пришедших в Грузию из Африки», — заявил Давид Усупашвили.

Лидера «Движения строительства» удивляют действия не самого Саакашвили, а тех, кто поддерживает его, столько времени наблюдает за его феноменом и до сих пор не понял, кого он из себя представляет.

По мнению Давида Усупашвили, уделяемое личности Саакашвили большое внимание лишь питает его авантюризм и подталкивает его к новым сюрпризам. Он рекомендует и СМИ, и правительству Грузии «просто оставить Саакашвили в покое» и «не разыгрывать его карту перед очередными выборами».

«Я бы не хотел, чтобы кому-то пришло в голову и на этих выборах разыграть карту Саакашвили, как это уже было сделано в 2016 году, и если тогда он собирался прорыть тоннель, то, сейчас, наверное, перелетит через границу на дроне», — отметил Усупашвили и посоветовал правительству Грузии относиться к этому делу последовательно и благоразумно.