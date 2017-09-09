Дейр-эз-Зор, Сирия, 9 сентября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над нефтяными месторождениям Эт-Тайм близ города Дейр-эз-Зора, освободив его он террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает сирийское агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Сообщается, что сирийские правительственные силы смогли выбить отряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нефтяного месторождения Эт-Тайм близ Дейр-эз-Зора. При этом террористы понесли существенные потери.

Напомним, террористы осадили Дейр-эз-Зор ещё в 2014 года. Более трёх лет подразделения сирийской республиканской гвардии удерживали часть города, находясь в осаде у террористов. Сирийская армия смогла организовать снабжение осаждённых по воздуху.

Деблокировать Дейр-эз-Зор удалось 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября после прорыва оборонительных позиций боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийскими войсками при поддержке ВКС России был разблокирован город Дейр-эз-Зор. Президент России Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с победой и освобождением города. Генерал-полковник ВС РФ Сергей Рудской назвал эту победу крупнейшей за всю историю войны в Сирии.