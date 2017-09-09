Санкт-Петербург, 9 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Белое безмолвие, в центре которого человек — такой образ воплощён в памятнике всем российским полярникам, торжественное открытие которого состоялось сегодня, 9 сентября, у здания Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ) в Петербурге.

Анна Горохова ИА REGNUM Идея памятника высечена на постаменте

Бронзовый памятник представляет собой двухметровую фигуру человека в меховой одежде, взгляд которого обращен вдаль, в направлении севера. Постамент из белого гранита выполнен в виде большой глыбы льда. У подножия скульптуры притихли две собаки — постоянные участники полярных экспедиций. В белом граните высечена надпись: «Тем, кто шел первым, тем, кто идет сейчас, тем, кому еще предстоит пройти».

Анна Горохова ИА REGNUM Новый памятник всем отечественным полярникам

«Девиз памятника связывает разные поколения полярных исследователей, — пояснил Иван Фролов, экс-директор ААНИИ, старейшей организации по изучению полярных территорий. — В движении этой скульптуры мне видится стремление к новым вершинам, новым знаниям. Я верю, что поколение, которое придет после нас, продолжит наши традиции».

Институт Арктики и Антарктики своим примером доказывает преемственность поколений исследователей: Как стало известно, Иван Фролов в конце августа этого года передал обязанности директора института 34-летнему, но уже опытному полярнику Александру Макарову.

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Авторы памятника — автор идеи создания памятника, член «Клуба полярников» Игорь Бутвина, главный скульптор Борис Сергеев, художник Василий Сухов и скульптор Ольга Панкратова -пояснили: бронзовый герой представляет собой собирательный образ всего сообщества. Для его создания и передачи характерных черт были просмотрены многочисленные фотоматериалы из Музея Арктики и Антарктики, ААНИИ.

Анна Горохова ИА REGNUM Почетный полярник России Виктор Боярский

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM почетный полярник России и директор государственного музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский, в России совсем немного памятников, посвященных подвигам полярников. «Это скульптурная группа в Арктическом институте, памятник исследователю Арктики Никифору Бегичеву в поселке Диксон, бюст Артура Чилингарова в Московском районе Петербурга. Открытый сегодня памятник восполнит этот пробел в увековечивании памяти наших коллег».

С поздравительным словом от правительства Санкт-Петербурга выступил вице-губернатор города Константин Серов: «Наша родина далеко продвинулась в изучении того бескрайнего зимнего пространства, где благодаря теплым дружеским отношениям полярников царит постоянный мир. Я желаю всему сообществу успехов в дальнейших открытиях».

Анна Горохова ИА REGNUM Вице-губернатор Петербурга Константин Серов поздравил город с открытием нового памятника

Почетные гости торжественного открытия выразили надежду, что памятник отечественным полярникам займет достойное место среди достопримечательностей Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Юлия Киселева, глава администрации Василеостровского района, озвучила предложение назвать территорию около ААНИИ, на которой теперь стоит памятник, площадью Полярников.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт ведет свою деятельность с 1919 года. Сегодня в состав ААНИИ входят научные отделы и лаборатории, институт ежегодно проводит десятки экспедиций в Арктике. В Антарктиде постоянно работают пять российских станций, проводятся работы на сезонных станциях и базах.

Деятельность института направлена на реализацию Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике с целью обеспечения устойчивого развития Арктической зоны России, сохранения и закрепления позиций России в Антарктике.