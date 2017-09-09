Екатеринбург, 9 сентября, 2017, 15:15 — ИА Регнум. На глазах 4300 зрителей на стадионе «Уралец», екатеринбургский ХК «Автомобилист» разгромил «Амур» на своём поле, со счётом 8:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Автомобилиста» дважды отличились — Анатолий Голышев и Франсис Паре, по одному голу в ворота «Амура» забили — Дмитрий Пестунов, Алексей Василевский, Евгений Чесалин и Артём Гареев.

Единственный гол «Амура» забил Алексей Бывальцев, таким образом, он открыл счёт в игре.

На данный момент «Автомобилист» имеет 15 очков по истечению семи игр, что даёт им второе место в восточной конференции, выше них только казахский «Барыс», который имеет 16 очков за те же самые семь игр.

Тем временем «Амур» располагается на девятой строчке восточной конференции, отыграв 8 игр, они набрали 10 очков.

«Автомобилист Екатеринбург» — «Амур Хабаровск». 8:1. (1:1, 4:0, 3:0).

Голы:

0:1 Бывальцев (Литовченко, Ли) 03:15

1:1 Паре (Кинг, Мегалинский) 18:24

2:1 Гареев (Михнов, Торченюк) 31:22

3:1 Голышев (Крикунов, Трямкин) 38:16

4:1 Чесалин (Егоршев, Мишарин) 39:00

5:1 Паре (Кинг) 39:55

6:1 Василевский (Крикунов, Кучерявенко) 48:53

7:1 Голышев (Кучерявенко) 54:39

8:1 Пестунов (Чесалин, Мегалинский) 58:39

Вратари: Коварж (Устинский) — Киселёв (Аликин).