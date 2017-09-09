Москва, 9 сентября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Перечнем поручений предусмотрено продление на 5 лет финансирования за счет средств федерального бюджета программ формирования современной городской среды и благоустройство городских парков через механизм предоставления субсидий субъектам Российской Федерации. Ежегодный объем финансирования должен составить не менее, чем объем, предусмотренный в 2017 году: 25,1 млрд. рублей на программы благоустройства дворовых и общественных территорий и 500,0 млн. рублей на благоустройство городских парков.

Serij Городской парк. Саратов

Предусмотрено проведение конкурсов среди малых городов и исторических поселений по отбору наиболее эффективных проектов по вовлечению жителей в деятельность по благоустройству территорий. Победители конкурса получат государственную поддержку (гранты) из федерального бюджета.

Правительству Российской Федерации поручено подготовить изменения в федеральное законодательство в целях повышения эффективности инструментов вовлечения граждан в принятие решений органами местного самоуправления: определить правовые основы инициативного бюджетирования — процедуры, при которой жители определяю приоритеты расходования определённой части местного (муниципального) бюджета через участие в работе специально создаваемых бюджетных комиссий. Это так называемый проект «Народный бюджет», который реализуется в некоторых российских регионах с 2013 года. Например, в Кировской области с 2014 года было подано более 700 заявок от жителей для участия в бюджетных комиссиях, из которых 100 человек смогли поработать в комиссиях. Ими было предложено для финансирования более 80 проектов. С участием бюджетных комиссий в области за это время было распределено более 23 млн. рублей; законодательно закрепить особенности регулирования деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) в качестве некоммерческой организации.

Напомним, в настоящее время функционирует более 24,7 тыс. органов ТОС в 4,2 тыс. муниципальных образований. Наиболее распространено движение ТОС в Республике Бурятия, Краснодарском крае, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Кировской, Костромской, Ростовской и Тамбовской областях.

При этом сегодня ТОС относятся по классификации Гражданского кодекса к общественным организациям. Однако, согласно законодательству об общественных объединениях учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть граждане, достигшие 18 лет, а нормами Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, в частности, что собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших возраста 16 лет, что может повлечь вопросы при регистрации ТОС как юридического лица — общественной организации).

Помимо прочего, общественная организация основана на членстве (то есть при регистрации в качестве юридического лица все граждане, входящие в ТОС, должны являться членами соответствующей общественной организации), в то время как Федеральный закон № 131-ФЗ под территориальным общественным самоуправлением понимает самоорганизацию граждан по месту их жительства, не предъявляя строгое требование именно о членстве.

Также предусмотрено предоставление территориальному общественному самоуправлению мер поддержки, предусмотренных для социально ориентированных некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.