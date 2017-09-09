Тирасполь, 9 сентября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Власти Молдавии утверждают, что Киев готовится запретить въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими регистрационными знаками. Как заявил на пресс-конференции в Кишиневе вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан, Кишинев получил такие «сигналы от украинских коллег», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Молдавский чиновник отметил, что речь идет об исполнении Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, и напомнил, что на территорию ЕС автомобили с приднестровскими номерами не пускают, а скоро то же самое будет делать и Украина.

В министерстве иностранных дел ПМР заявили, что с удивлением восприняли слова Бэлана, считая их «безответственными, манипулятивными и нацеленными на создание общественной нервозности по вопросу свободы передвижения транспортных средств». В ведомстве отметили, что в ходе последних переговоров на этот счет никем из участников такого рода заявления не озвучивались. Тирасполь призвал Кишинев «отказаться от провокационной риторики и не препятствовать методами публичных интерпретаций и нагнетания напряженности нормальной рабочей коммуникации по решению данной проблемы».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сами молдавские власти собирались ввести запрет на въезд и выезд автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. В Кишиневе также ссылались на некие международные конвенции, ратифицированные Кишиневом еще в 1993 году, и постановления правительства от 2009 года, однако не смогли объяснить, почему эти положения вступили в силу только сейчас. Позже по требованию Приднестровья и международных партнеров Молдавия наложила мораторий на исполнение данного запрета.