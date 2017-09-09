Киев, 9 сентября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Власти Украины передали в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций свой проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер».

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

"Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету безопасности», — рассказал Елисеев.

Кроме того, он заявил, что идёт подготовка участия президента Украины Петра Порошенко в заседании Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Также Елисеев подчеркнул, что в случае принятия резолюции о размещении миротворческого контингента в Донбассе, сами «голубые каски» смогут появиться на юго-востоке Украины не ранее, чем через полгода после принятия решения об их размещении.

«Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы, это согласование мандата и непосредственное размещение миротворцев», — посетовал Елисеев.

Напомним, президент Российской Федерации Путин на саммите БРИКС, который проходил в Китае, заявил, что Россия внесёт на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о создании миротворческой миссии в Донбассе.

Однако сразу же возникли разногласия по поводу формата данной миссии. Москва настаивает на том, что миротворцы должны быть размещены исключительно на линии фронта, ввод миссии возможен только после того, как противоборствующие стороны разведут войска и вооружение. Параметры миссии в обязательном порядке должны быть обсуждены с властями ДНР и ЛНР.

Киев не желает что-либо обсуждать с ДНР и ЛНР, а также требует введения миротворцев на всю территорию Донбасса. Кроме того, украинские власти категорически противятся тому, чтобы в рядах миротворческих сил находились российские войска.