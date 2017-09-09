Москва, 9 сентября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с речью на праздничном концерте в честь 870-летия Москвы, который прошел сегодня, 9 сентября, на Красной площади.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Глава государства Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев пришли на празднование Дня города, которое, в том числе, проходит на Красной площади.

Российский лидер выступил перед собравшимися и произнёс речь.

«Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям, за то, что у нас такая прекрасная столица — динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что Москва — это центр российского государства. Она росла и крепла постепенно, но основательно.

«Здесь, в Москве, сосредоточились и переплелись разные культуры и традиции, закалялась духовная сила нашего многонационального народа», — подчеркнул российский лидер.

По мнению президента, объединяющую роль Москвы для российского государства подтверждает история.

«Меняются эпохи и поколения, но теплое, сердечное, трепетное отношение к Москве — величина постоянная», — считает глава государства.

Также Путин считает, что интерес к развитию столицы не ослабевает. На данный момент, по мнению президента Москва — один из самых современных мегаполисов мира. Москва остается центром притяжения для талантливых, трудолюбивых, образованных людей, которым по плечу быстрый, напряженный ритм столицы, для тех, кто устремился вперед — к успеху, к результату, к профессиональному росту, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент похвалил городские власти за активность и решительность. Реконструкция — это всегда непростое дело, но рано или поздно это нужно начинать, сказал Путин, видимо имея в виду реновацию жилищного фонда столицы.