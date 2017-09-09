Москва, 9 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выступили с торжественной речью на Красной Площади и поздравили жителей города с 870-летием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на праздновании дня города Москвы на Красной площади

«Москва — это центр государственности. Она неизменно гордая и величественная в своей древней красоте», — подчеркнул Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность учителям, представителям коммунальных служб, учреждений здравоохранения и других государственных структур столицы за каждодневный труд и вклад в развитие города. Отдельные слова благодарности мэр произнес в адрес президента РФ Владимира Путина и правительства Москвы за их помощь столице.

«Спасибо ветеранам, всем тем, кто закладывал будущее Москвы, спасибо, дорогие! Спасибо всем, кто задает могущество и экономику города, всем, кто трудится на благо Родины! Москва активно строится и развивается, есть много проблем и задач, но мы справимся», — пообещал Собянин.

Отметим, что в день города Владимир Путин откроет парк «Зарядье». Всего в день 870-летия столицы запланировано более 400 мероприятий. Самые масштабные пройдут в центре города, а также на Поклонной горе, ВДНХ, в заповеднике «Царицыно». Завершится праздник торжественным салютом. Запускать фейерверки будут с 30 площадок. На открытых площадках столицы будут выступать Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Диана Гурцкая.

По данным столичной мэрии, безопасность праздничных мероприятий обеспечат 18 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников и свыше тысячи сотрудников частных охранных организаций.