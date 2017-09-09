Нижневартовск, Югра, 9 сентября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. В Югре выясняют причины столкновения грузовика с поездом №346 «Нижневартовск — Адлер». Для родственников пассажиров открыта горячая линия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Pxhere.com Железнодоржный состав

ЧП случилось в 09:01 мск на регулируемом железнодорожном переезде 901 километра перегона Мегион — Нижневартовск-2, на однопутной железной дороге. Грузовик врезался в пассажирский поезд и задел его по касательной.

Травмы получили 17 человек. 14, в том числе трое детей, госпитализированы. Некоторые находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Решается вопрос об оказании пострадавшим всей необходимой помощи. Пока они размещены в больницах Нижневартовска. Не исключено, что кого-то из них транспортируют в другой город.

Губернатор Югры Наталья Комарова уже проинформирована о произошедшем и потребовала оказать пострадавшим максимальную помощь. Создан оперативный штаб.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Открыта горячая линия. По номеру (3467) 397−777 специалисты круглосуточно готовы помочь пострадавшим и их родственникам.