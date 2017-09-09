Рим, 9 сентября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В Италии проходит 15-я Конференция председателей парламентов стран G7. В Риме в субботу 9 сентября обсуждают темы терроризма, миграции и альтернативных источников энергии. Вечером парламентарии приедут в Неаполь на прием к президенту страны Серджио Матарелла. В воскресенье 10 сентября запланировано посещение археологического парка города Помпеи. Первые заявления политиков в рамках конференции приводит Il Giornale.

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В частности в ходе обсуждения темы миграции были выработаны две стратегии: модификация Дублинского соглашения и «интернционализация» проблемы беженцев. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что комиссия ЕС уже сделала предложение парламенту на внесение исправлений в текст Дублинского соглашения в пользу стран, принимающих мигрантов. Соглашение может быть модифицировано уже до конца осени.

«Дублинское соглашение устарело, — заявил Таяни. — Реформа должна будет устранить правило содержания беженцев в стране первого въезда. Цель состоит в том, чтобы указать квоту, после которой страна имеет право отправлять беженцев, прибывающих на ее территорию, в другие страны».

Таким образом, можно будет «снять бремя с пограничных государств с точки зрения принятия всех просителей убежища, что в значительной степени поможет Италии и Греции».

Что ускорить эту реформу президент Европарламента встретится с президентом Франции уже 20-го сентября. По мнению Таяни, позиции, выраженные Францией и Германией, вызывают оптимизм. И недавнее решение Европейского суда, который отказался рассматривать иски Венгрии и Словакии на отмену обязательных квот на расселение беженцев, внушает надежду.

Председатель Бундестага Норберт Ламмерт согласился: «Конечно, существует необходимость в пересмотре Дублинского договора, который был задуман, когда пропорции мигрирующего явления были разными и заставляли нас принимать весьма противоречивые исключения в ЕС».

«В Средиземноморье необходима совместная работа «Большой семерки», — объяснил премьер-министр Италии Паоло Джентилони. — Это глобальная проблема, когда десятки миллионов людей покидают свои дома из-за войн, бедности, а также климатических явлениями. Мы поговорим об этом на следующей Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в середине сентября».

По словам премьер-министра Италии, формат «большой семерки очень важен в понимании общей геополитической задачи. Военные успехи против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не освобождает мир от рисков.

По словам главы итальянского правительства, необходимо более тесно сотрудничество в информационной сфере.

«Мы должны сказать нет национальной ревности, потому что ставки слишком высоки. Молодые люди радикализуются больше в Интернете, чем на улице. И поэтому цифровым платформам необходимо работать вместе».

Главы парламентов G7 также обсудили тему Северной Кореи и подчеркнули, что «угроза затрагивает всех», поскольку имеет геополитические, экономические и торговые последствия для всех стран.

«Глобальный мир находится под угрозой, — заявил спикер Палаты представителей Японии Тадамори Осима, — мы очень обеспокоены этим».