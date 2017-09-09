Москва, 9 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. На Комсомольской площади в Москве в ночь на 9 сентября произошла стрельба. Об этом сегодня сообщают «Вести».

BenjaminNelan Стрельба

Сообщается, что двое мужчин повздорили с прохожим, который применил против них травматический пистолет.

Пострадавшие в возрасте 31 года и 38 лет были доставлены в больницу. Один из пострадавших находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стрелявший скрылся.