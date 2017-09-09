Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. По последним данным 14 пострадавших при столкновении грузового автомобиля с пассажирским поездом были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

George Hodan George Hodan Врач

«14 человек доставлены в больницы Нижневартовска. Из них 11 взрослых и трое детей. Из детей — один в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. Из 11 взрослых — пять пациентов тяжелых, двое в крайней степени тяжести. Возможно, еще несколько пациентов будут доставлены», — сообщил Интерфаксу Добровольский.

Ранее стало известно, что число пострадавших при столкновении пассажирского поезда с грузовиком под Нижневартовскомувеличилось до 17 человек.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что грузовой автомобиль «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск. Столкновение произошло на железнодорожном переезде на 17 километре автодороги Нижневартовск — Мегион.

По предварительным данным грузовой автомобиль по касательной задел поезд. На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 спасателей.

Информация о погибших не поступала.

Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральном округуинициировало проверку в связи со столкновением грузового автомобиля с пассажирским поездом.