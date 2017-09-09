Калуга, 9 сентября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. С 6 по 10 сентября в столице проходит XXX Московская международная выставка — ярмарка, в рамках которой был организован V конкурс Российской библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга года».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Выставка

Почётный приз в номинации «Полиграфическое исполнение» присужден многоформатному изданию, представленному Калужской областной специальной библиотекой для слепых им. Н. Островского «Циолковский К.Э. Высказывания».

В конкурсе приняли участие 30 федеральных, национальных, региональных, муниципальных библиотек из различных регионов страны. Были представлены книги, изданные в течение 2016 — 2017 гг. и посвященные вопросам библиотековедения и книговедения, сохранения библиотечных фондов, истории библиотечного дела, внедрения новых технологий в библиотечных процессах. В их числе — библиографические указатели, каталоги книжной продукции, сборники научных трудов. Особое место заняла литература по истории края и жизнедеятельности выдающихся личностей, а также издания, подготовленные специалистами детских библиотек России с рекомендациями по чтению для детей и их родителей.