Астана, 9 сентября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Сирийская вооружённая оппозиция подтвердила своё намерение принять участие в шестом раунде переговоров в Астане. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Alexas_Fotos Сирия в огне

По словам главы казахстанского внешнеполитического ведомства Турция активно участвует в подготовке и организации переговоров «Астана-6».

"Турецкая Республика активно работает над содержательными вопросами предстоящих переговорах (в Астане — ИА REGNUM ), в том числе над вопросом участия сирийской вооруженной оппозиции. В предварительном плане они подтверждают свое участие», — рассказал Абдрахманов по итогам встречи с министром иностранных дел Турции.

Также глава МИД Казахстана рассказал, что на переговорах с турецким коллегой обсудил ход переговорного процесса в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

«Турецкая сторона подтвердила в качестве гаранта астанинского процесса свое активное участие в следующем раунде переговоров. Заместитель министра иностранных дел Турции будет возглавлять делегацию», — заявил Абдрахманов.

Напомним, шестой раунд переговоров в Астане (Астана-6) должен пройти в столице Казахстана 14−15 сентября. 13 сентября страны-гаранты мирных переговоров — Россия, Турция и Иран — планируют провести заседание совместной рабочей группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итогом предыдущих переговоров стало введение в Сирии режима прекращения огня. Этот режим действует только между правительственными силами и отрядам вооружённой оппозиции, заявившими о намерении его соблюдать. Боевые действия против террористов продолжаются.