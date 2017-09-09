Москва, 9 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации ответило на заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен по поводу количества военнослужащих на совместных учениях Российской Федерации и Белоруссии под названием «Запад-2017». Соответствующее заявление распространила сегодня, 9 сентября, пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru Учения «Запад-2017»

Ляйен утверждает, что в учениях «Запад-2017» якобы примут участие намного больше российских солдат, чем Москва заявляла ранее. По словам германского министра обороны, речь идёт о 100 тысячах военнослужащих, вместо обещанных 12,7 тысячах.

«Я считаю, что очевидно, что мы являемся свидетелями еще одной демонстрации Россией силы и возможностей», — сказала Ляйен на саммите министров обороны в Эстонии.

Также Ляйен напомнила, что согласно установленному Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) правилу, любая страна член ОБСЕ, проводящая учения с участием более 13 тысяч военнослужащих, должна приглашать на них наблюдателей.

В Министерстве обороны России были крайне удивлены заявлением Ляйен, и поинтересовались, с какого потолка она взяла цифры в 100 тысяч военнослужащих.

«Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению «Запад-2017» российских войск», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» стартуют 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Учения подобного рода проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.