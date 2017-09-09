Тбилиси, 9 сентября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Ассоциированные с Евросоюзом Грузия, Молдавия и Украина договорились о продолжении более тесного сотрудничества и координации по вопросам взаимоотношений с ЕС. По информации МИД Грузии, такая договоренность была достигнута на встрече министров иностранных дел трех стран, которая прошла 8 сентября в Таллине в рамках неформального заседания глав МИД стран Восточного партнерства.

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На встрече обсуждались конкретные пути углубления сотрудничества с Евросоюзом в сферах политики, экономики, инфраструктуры, культуры и образования, которые позволят ассоциированным странам еще больше сблизиться с ЕС.

«Министры подчеркнули важность максимального освоения потенциала соглашения об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС, интеграции с единым рынком Евросоюза, развития энергетической и транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи призвали Евросоюз к выработке индивидуальных подходов с учетом уровня европейских амбиций каждой из стран Восточного партнерства.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства и ЕС проходила 7−8 сентября в Таллине по инициативе Эстонии как председателя Евросоюза.