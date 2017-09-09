Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Пассажирский поезд Нижневартовск — Адлер столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают СМИ Югры.

Tysto Авария

Сообщается, что авария произошла на территории Ханты-манисйского автономного округа — Югры.

Грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд на железнодорожном переезде.

По предварительным данным, пострадали десять пассажиров поезда. Также поступила информация о гибели двоих человек. Уточняется, что среди пострадавших есть дети. Всего в поезде находился 261 пассажир.

На место происшествия выдвинулись отряды спасателей.