Тбилиси, 9 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. «Погибший в результате взрыва в Киеве гражданин Грузии Темур Махаури, он же Руслан Папаскири, был сотрудником ГРУ», — заявил грузинский эксперт Мамука Арешидзе Первому каналу Общественного телевидения Грузии.

Цитата скриншот с сайта youtube, Сергей Сидоренко Взрыв в центре Киева, 08.09.2017

Эксперт называет несколько версий ликвидации Махаури и предполагает, что его «могли убрать либо российские спецслужбы, либо члены чеченского батальона, в котором тот служил».

По словам Арешидзе, ранее Махаури был сотрудником грузинских спецслужб и участвовал в спецоперации в ущелье Лопоты. А после провала спецоперации грузинские спецслужбы переправили его и еще нескольких граждан Грузии через границу Турции. В Грузии у него было два удостоверения личности, выданных на имя Руслана Папаскири и Темура Махаури.

«Я не знаю, со спецслужбами скольких стран в действительности сотрудничал Махаури. То, что он был сотрудником грузинских спецслужб, было видно из документа, имевшегося у Махаури в тот период. С кем он сотрудничал в дальнейшем, точно сказать не могу. В ущелье распространена версия, что Папаскири был сотрудником российских спецслужб, в частности ГРУ. Этой же версии придерживаются в Турции. Как он в дальнейшем попал в чеченский батальон, сказать не могу», — заявил Арешидзе Первому каналу.

По его же информации, Темур Махаури появился в Грузии в 2000-е годы и считался представителем чеченской диаспоры Панкисского ущелья. Он же занимался вербовкой молодых чеченцев на Западе, их подготовкой и переправкой в Чечню.

Что касается возможных причин ликвидации Махаури, эксперт предполагает, что «либо он исчерпал свою деятельность как сотрудник российских спецслужб, в результате чего и был убит, либо члены чеченского батальона сочли его ненадежным лицом, что и стало причиной его ликвидации».

Напомним, взрыв прогремел в Киеве 8 сентября. Автомобиль взлетел на воздух рядом с Бессарабской улицей. В момент взрыва в машине находились Махаури, а также женщина и ребенок.

Махаури погиб на месте, ребёнок и женщина получили ранения. Известно, что на автомобиле были грузинские номера. Также известно, что у Махаури было грузинское гражданство. Пострадавшая женщина была моделью, она рекламировала бренд Dior. Состояние женщины оценивается как тяжелое. Жизни ребенка ничего не угрожает.