Берлин, 9 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Автомобиль канцлера Германии Ангелы Меркель закидали помидорами, когда она ехала на встречу избирателями. Об этом накануне, 9 сентября, сообщают германские СМИ.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Это уже второй случай за неделю, когда действующего канцлера Меркель, которая намерена переизбираться на новый срок, закидывают помидорами.

5 сентября на митинге в Гейдельберге, где Меркель выступала перед избирателями, в конце её речи в неё метнули помидоры. Один из них достиг цели. Канцлер восприняла эту ситуацию с юмором.

Накануне Меркель отправилась в Мекленбург — Переднюю Померанию на встречу со своим избирательным штабом в этой федеральной земле. По дороге автомобиль канцлера был закидан помидорами.

«Уходи, уходи», — кричали демонстранты-сторонники «правых «партий, в частности «Альтернативы для Германии».

Кроме того, во время очередной встречи Меркель с избирателями, около 150 сторонников «правых» освистали её.

Напомним, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября. Меркель возглавляет правящую коалицию ХДС/ХСС. Согласно последним социологическим опросам, у неё есть шанс вновь стать федеральным канцлером.