Доха, 9 сентября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Власти Катара сдают позиции и готовы обсуждать с Саудовской Аравией требования арабских стран. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает королевская канцелярия.

Francisco Anzola Доха, столица Катара

Сообщается, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль-Сауду начать переговоры по требованиям арабских стран.

«В ходе телефонного разговора Его высочество эмир Катара выразил желание сесть за стол переговоров и обсудить требования четырех арабских стран с соблюдением интересов всех сторон», — сказано в сообщении.

Саудовский принц приветствовал желание катарского эмира.

Напомним, в начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Вслед за этими четырьмя странами дипотношения с Катаром разорвали Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Иордания, Джибути, Сенегал, Нигер и Чад.

Затем, страны разорвавшие дипотношения, ввели санкции против Катара. Эта небольшая страна оказалась в блокаде.