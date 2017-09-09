Маранелло, Италия, 9 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Празднование 70-летия со дня выпуска первого спортивного автомобиля под маркой «Феррари» отпразднуют на родине компании в городе Маранелло (провинция Модены). В пятницу вечером 8 сентября из Франкфурта, Женевы, Лондона, Монте-Карло, Праги, Зальцбурга и Рима в Милан уже направились сотни машин «Феррари» для участия в большом параде спортивных машин, который состоится в субботу утром 9 сентября на гоночной трассе Фиорано.

Ferrari.com 70-летие «Феррари»

В городе Модене, на родине изобретателя машины Энцо Феррари, состоится шоу самых редких и старых машин.

В субботу в городе Маранелло пройдет аукцион, на котором выставят уникальный экземпляр LaFerrari Aperta, вырученные деньги пойдут в пользу ассоциации Save the Children. И на этом же аукционе состоится продажа очень редкой «Ферарри» — Daytona с алюминиевым корпусом, которая была найдена в гараже в Японии после многих лет запустения.

Вечером, 9 сентября, гостям будет предложено автомобильное шоу, в котором расскажут о том, как создавалась компания Энцо Ферарри, о ее прошлом, настоящем и будущем. Шоу будет транслироваться в прямом эфире на первом государственном канале Rai 1.

Торжества закончатся конкурсом элегантности в воскресенье 10 сентября, жюри международных экспертов должно выбрать среди 120 драгоценных Ferrari vintage два лучших автомобиля в категории туризм и спорт.

В 1928 году итальянский конструктор и испытатель автомобилей Энцо Феррари основал компанию Scuderia Ferrari, которая спонсировала гонщиков и производила гоночные машины до 1947 года. С 1947 года начался выпуск «уличных» спортивных автомобилей под маркой «Ferrari SPA».

Энцо Феррари описывал свои машины как уникальные и объяснял, как концепция эксклюзивности должна быть связана с спросом, который должен превышать предложение. В 1960-е годы ежегодно производилось менее тысячи автомобилей, тогда как до 1957 года, через десять лет после основания марки, выпуск не превышал 100 единиц в год.

а сегодняшний день количество выпущенных «уличных» «Феррари» составляет всего около 100 000 автомобилей за семьдесят лет истории.