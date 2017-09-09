Берлин, 9 сентября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прокомментировал ситуацию в Донбассе, а также инициативу о создании миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает телеканал RT.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

По словам Габриэля, Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) констатирует постоянное нарушение режима прекращения огня с обеих сторон конфликта в Донбассе.

«Поэтому мы уже давно выступаем за то, чтобы в крайнем случае можно было отправить туда крепкую, то есть вооружённую миссию Объединенных Наций для контроля над соблюдением перемирия и, прежде всего, для отвода тяжёлого вооружения», — заявил глава германского внешнеполитического ведомства.

Габриэль отметил, что «очень обрадовался», когда президент России Владимир Путин публично заявил о намерении внести на рассмотрение ООН резолюции о миротворческой миссии в Донбассе.

«Конечно, условия, при которых Россия предлагает это, не такие же, какие предлагаем мы, или такие, какие предлагает Украина, но я считаю, что это первый правильный, хороший шаг», — подчеркнул Габриэль.

Напомним, Путин на саммите БРИКС, который проходил в Китае, заявил, что Россия внесёт на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о создании миротворческой миссии в Донбассе.

Однако сразу же возникли разногласия по поводу формата данной миссии. Москва настаивает, что миротворцы должны быть размещены исключительно на линии фронта, ввод миссии возможен только после того, как противоборствующие стороны разведут войска и вооружение. Параметры миссии в обязательном порядке должны быть обсуждены с властями ДНР и ЛНР.

Киев не желает что-либо обсуждать с ДНР и ЛНР, а также требует введения миротворцев на всю территорию Донбасса. Кроме того, украинские власти категорически противятся тому, чтобы в рядах миротворческих сил находились российские войска.