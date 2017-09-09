Москва, 9 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) дало некоторые разъяснения по поводу возможных изменений в государственных автомобильных номерах. Об этом накануне, 10 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Avtoreglament.ru Автономер

Напомним, в СМИ поднялась шумиха о том, что после президентских выборов в марте 2018 года в России будут изменены государственные регистрационные номера для автомобилей. Уточнялось, что правительстве идет активное обсуждение этой инициативы.

По данным СМИ, планируется отказаться от кодов регионов, которые явно устарели из-за существенного роста числа автомобилей. Вместо этого в номера могут быть добавлены букву и цифры, что приведёт их к формату Европейского союза.

Однако позже в Министерство внутренних дел России эту информацию опровергло.

И вот в Росстандарте разъяснили, что речь идёт о некотором изменении стандарта существующих номеров, однако эти изменения не кардинальны.

Оказалось, что МВД России и технический комитет по стандартизации «Безопасность дорожного движения» обратились в Росстандарт с предложением предусмотреть в Программе национальной стандартизации на 2017−2018 годы пересмотр стандарта ГОСТ Р 50 577−93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

При этом уведомление о начале разработки такого стандарта появилось на сайте Росстандарта ещё 5 сентября.

При этом в ведомстве подчеркнули, что структура пересматриваемого стандарта останется такой же. Положения будут предусматривать расширение типов знаков и изменение размеров отдельных автомобильных знаков. Увеличение числа букв, цифр и чипирования автомобильных знаков в этом стандарте не предусмотрены.