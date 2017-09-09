Москва, 9 сентября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение проанализировать все случаи отказа ряду жителям Севастополя и Крыма в получении гражданства России. Данное поручение опубликовано 7 сентября на официальном сайте президента РФ по итогам рабочей поездки в Севастополь.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин в Крыму

Напомним, 18−20 августа Путин находился в Севастополе с рабочей поездкой. По итогам этой поездки администрация сформировала перечень поручений президента различным министерствам и ведомствам.

Одним из поручений является требование разобраться со всеми случаями необоснованного отказа в предоставлении гражданства Российской Федерации ряду жителей Крыма и Севастополя.

Выполнять данное поручение должно правительство России совместно с администрацией президента. Также в выполнении должны быть задействованы МИД РФ, МВД РФ и органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя при участи Верховного суда России.

«Принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ», — сказано в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Севастополь.

Срок исполнения поручения — до 20 ноября 2017 года.

Среди других поручений президента по итогам рабочей поездки в Севастополь — предоставление в 2018—2020 годах финансовой помощи Севастополю из средств федерального бюджета, обеспечение развития музея-заповедника «Херсонес Таврический» и ряд других.