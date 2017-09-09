Киев, 9 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на турецкую прокуратуру, чеченец Тимур Махаури, погибший в результате взрыва автомобиля в центре Киева, участвовал в ликвидации одного из лидеров чеченских боевиков Шамиля Басаева в Ингушетии в 2006 году. Об этом накануне, 8 сентября, сообщает телеканал «112 Украина».

Сергей Сидоренко Взрыв в центре Киева, 08.09.2017

Напомним, взрыв прогремел в Киеве 8 сентября. Автомобиль взлетел на воздух рядом с Бессарабской улицей. В момент взрыва в машине находились Махаури, а также женщина и ребенок.

Махаури погиб на месте, ребёнок и женщина получили ранения. Известно, что на автомобиле были грузинские номера. Также известно, что у Махаури было грузинское гражданство. Пострадавшая женщина была моделью, она рекламировала бренд Dior. Состояние женщины оценивается как тяжелое. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Также украинские СМИ выяснили, что Махаури в последнее время принимал активное участие в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне украинских силовиков. В частности, он был членом добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

Кроме того, Махаури ранее сидел в турецкой тюрьме, но был выпущен из неё. На Украине он также привлекался к уголовной ответственности за незаконное ношение оружия, но был приговорён к условному сроку.