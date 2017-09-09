Вашингтон, 9 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Ураган «Ирма» усилился до последней — самой мощной, 5-й категории. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

skeeze Ураган

Сообщается, что предупредительная зона, в которой может пройти ураган, была расширена вплоть до штата Флорида. На данный момент скорость ветра внутри урагана достигает 257,5 километра в час.

На данный момент синоптики считают «Ирму» самым мощным ураганом в Атлантическом океане как минимум за последние 10 лет. По прогнозам, «Ирма» может достичь побережья США 10 сентября.

Во Флориде и близлежащих штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Удар стихии может произойти по южным районам Флориды, где проживают 6 млн человек.

Эксперты уверены в том, что «Ирма» будет мощнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на Техас и привел к катастрофическому наводнению.