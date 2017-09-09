Москва, 9 сентября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации обнародовало данные о потерях среди граждан Советского Союза на Кубе в период острой фазы Карибского кризиса. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Фотография развертывания советских ракет на Кубе, сделанная самолетом-разведчиком над Сан-Кристобаль 1 ноября 1962 года

«Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — сказано в сообщении Министерства обороны России.

Ровно 55 лет назад — 9 сентября 1962 года на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты в рамках операции «Анадырь». Вскоре были доставлены ядерные боеголовки для этих ракет. На такой рискованный шаг СССР пошел после того, как США разместили свои баллистические ракеты на территории Турции.

Размещение советских ядерных ракет на Кубе спровоцировало так называемый Карибский кризис, когда США и СССР слишком близко подошли к возможности развязывания ядерной войны.

На Кубу СССР доставил два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12, радиус действия которых превышает 2 тыс. км, и Р-14 с радиусом более 4 тыс. км. Они оснащались ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. В планах было размещение 40 ракет на Кубе: 24 единицы Р-12 и 16 Р-14.