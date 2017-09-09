Екатеринбург, 9 сентября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. В городе Серове Свердловской области отмечена повышенная активность избирателей. В ходе досрочного голосования избирательные участки ежедневно посещают по 120 — 150 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

launedekeg.wordpress.com Выборы

При этом зачастую они оказываются в нетрезвом виде. В избиркоме не исключают массовых подвозов. Председатель облизбиркома Валерий Чайников заверил журналистов в том, что комиссия держит ситуацию на контроле.

Кроме того, проблемным городом назван Нижний Тагил. Но здесь проблема кроется в обилии избирательных кампаний. Кроме губернатора жители города будут выбирать своего мэра, а также новый состав городской думы.

Напомним, выборы пройдут завтра, 10 сентября.

Добавим, досрочное голосование на выборах губернатора возможно только для жителей труднодоступных и отдалённых территорий. В то же время на местных выборах могут проголосовать все желающие.