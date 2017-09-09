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Краснодар, 9 сентября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Полет крупного болида в ночь на 9 сентября засняли на видео жители Краснодарского края.

Пользователь Александр Синдецкий опубликовал на сайте YouTube видео, на котором по ночному небу летит крупное небесное тело.

Небесное тело проследовало с южной части неба на север. Его видели в разных частях региона, сообщает «Живая Кубань».

Как сообщает очевидец Анастасия К., в Краснодаре был виден огромный огненный шар — по направлению к Тургеневскому мосту.

«Шар медленно падал, а затем пропал», — сказала она.