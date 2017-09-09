Мехико, 9 сентября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Посол Северной Кореи в Мексике Ким Хён Ки прокомментировал объявление себя персоной нон-грата и предстоящий отъезд из страны, передает Reuters.

Цуканов М.В Северная Корея и Мексика

«Я выражаю большое недовольство дипломатическими мерами, принятыми мексиканским правительством, которое утверждает, что имеет суверенную внешнюю политику», — сообщил посол КНДР.

По словам посла, действия мексиканских властей показывают, что их претензии на суверенную внешнюю политику не имеют оснований.

Кроме того, Ким Хён Ки пояснил, что ядерная программа Северной Кореи является проблемой для Соединенных Штатов, а к Мексике «не имеет никакого отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября посол Корейской Народной Демократической Республики в Мексике Ким Хён Ки был объявлен правительством страны персоной нон-грата, ему было дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.