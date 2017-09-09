Берлин, 9 сентября, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Полиция обнаружила список с именами предполагаемых «целей» террористов в ходе антитеррористического рейда в земле Мекленбург-Передняя Померания, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Согласно опубликованной информации, в «черном списке» оказалось более 5000 человек, в том числе известные политики.

Сообщается, что рейд и обыск происходил в квартирах бывшего полицейского и местного политического деятеля в городе Росток, которые планировали атаки на политиков из-за их взглядов на проблему нелегальной иммиграции.

Политики из «черного списка» принадлежат к разным политическим партиям, в том числе к правящей коалиции ХДС/ХСС.

Насколько была реальна угроза покушений террористов на политиков, не сообщается.

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