Москва, 9 сентября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Пять крупных пиратских сайтов заблокированы в России по решению Московского городского суда, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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«В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти «пиратских» интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие обращения, инициировавшие судебное разбирательство, направлены правообладателями — Warner Bros. Entertainment Inc и ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ».

«Посещаемость сайтов составляет от 254 тыс. до 18,5 млн интернет-пользователей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство отмечает, что к нему поступило из Мосгорсуда 1,451 тыс. определений о предварительных обеспечительных мерах и 3,3 тыс. заявлений правообладателей в отношении 29 тысячи интернет-ресурсов, — все это за период с 1 мая 2015 года.

Только в этом году с января по июнь ведомство приняло 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке 160 сайтов.

Напомним, с 1 октября начнет действовать закон о блокировке «зеркал» сайтов, заблокированных на постоянной основе за нарушение авторских прав.